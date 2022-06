Lucariello: “Spalletti scontento, Deulofeu bloccato da Mertens, Ospina irrintracciabile”

L’esperto giornalista napoletano Gianfranco Lucariello ha parlato a Napoli Magazine del rapporto tra Spalletti e il Napoli.

Ecco ciò che ha riportato: “Il tecnico non sembra affatto convinto nè contento degli indirizzi programmatici del presidente e dell’andamento delle operazioni legate a conferme di giocatori che Spalletti considera gli uomini-chiave per ripetere un campionato di altissimo livello. Tra l’altro c’è anche il nodo dei due portieri: Meret non firma il rinnovo se ci sarà ancora Ospina che al momento è irrintracciabile“.

“Smarrimento anche per ‘Ciro’ Mertens che ha abbassato le pretese e che forse allontana l’arrivo di Deulofeu che – come si dice in giro – non sembra entusiasmare Spalletti. E allora? Per chiarire le idee del patron e quelle del mister sarebbe il caso di ritrovarsi faccia a faccia per spiegarsi un po’, per evitare che gli attuali colpi di fioretto possano trasformarsi in micidiali colpi di spada”.