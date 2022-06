Fedele: “Gaetano ha un limite. Ambrosino come Higuain? Non scherziamo”

Il noto giornalista Enrico Fedele ha rilasciato delle dichiarazioni nel suo intervento a Marte Sport Show, in onda su Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Il giovane Ambrosino come Gonzalo Higuain? Calma. Io ho visto dei fenomeni veri diventare solo dei buoni giocatori. Insomma, non corriamo troppo. Il Napoli aveva tanti ragazzi pronti ad esplodere ma rimasti lì a guadare in mezzo al mare”.

“Gaetano? L’abbiamo portato noi a Napoli, conosco la famiglia. E’ cresciuto, ma dove deve giocare? In che ruolo? Ancelotti lo voleva impostare alla Pirlo e non aveva torto, nel senso che il ragazzo prende palla da fermo e, se viene marcato, non la tocca più”.

“Doveva giocare al posto di Zielinski, ma ha un limite: non ha la sterzata immediata del polacco. Gaetano non ha la transazione immediata di Jorginho, è innamorato della palla. Un centrocampista, per la vecchia scuola, deve fare il muro: la palla va e torna, non può tenerla”.