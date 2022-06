Deulofeu-Napoli, il club azzurro frena: Spalletti vuole valutare la situazione

Se nelle ultime settimane l’accordo tra il Napoli e Gerard Deulofeu sembrava questione di tempo, ora sono spuntati dei dubbi. Il club azzurro sembra aver fatto dei passi indietro e congelato di fatto la trattativa. Il motivo principale, è che l’Udinese non ha intenzione di scendere sotto ai 20 milioni chiesti per liberare il calciatore. Questa però non sembra essere l’unica ragione del blocco della trattativa.

Da quanto riporta il Messaggero Veneto, il Napoli ha indietreggiato poiché Luciano Spalletti vuole prima valutare i giocatori che ha in rosa. In particolare, la società azzurra vuole capire se può puntare su Gianluca Gaetano, dopo la sua ottima annata in serie B. Con il mercato appena all’inizio, ci sarà tutto il tempo per discutere e chiudere trattative, intanto, il tecnico toscano aspetta Gaetano a Dimaro.