Cesarano: “Ho fatto un sondaggio sugli insulti a De Laurentiis”

Il giornalista napoletano Rino Cesarano ha lasciato un messaggio sul suo profilo facebook ufficiale, riferendosi agli insulti nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto ha dichiarato: “Mio sondaggio dal marciapiede: chi vomita più insulti addosso a De Laurentiis e Manfredi, è gente che non va allo stadio da anni e che butta per terra di tutto, dalle cicche, alle mascherine usate, oppure deposita la spazzatura a tutte le ore del giorno. Anche ceto-medio. Sei-sette su dieci. Sondaggio verificato. De visu”. Ha evidenziato con un pizzico di amarezza il giornalista sportivo partenopeo.

“Qui sopra c’è gente elevata culturalmente e gente semplice; persone d’intelletto e altre meno dotate; impegnati e per nulla impegnati; appagati e meno appagati; seriosi e scherzosi. Se tutto vi dà fastidio, cambiate social. Non l’ha ordinato il medico che dobbiate per forza guardare tutti i post. E non si può essere tutti uguali. Molti usano facebook per distrarsi un pò o per passatempo. Altri solo per comunicare con il prossimo. Io la penso come Totò. In fondo, siamo tutti uguali. Quindi se dovete ammorbarci con paternali varie, cambiate social”.