Braida: “Il Napoli ha offerto a Koulibaly un ingaggio al ribasso”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan ed attuale uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport del prossimo campionato e delle Big di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al Napoli e la possibile partenza dei suoi gioielli:

“Koulibaly secondo me lascerà gli azzurri, gli hanno offerto un rinnovo con con ingaggio dimezzato rispetto a quanto percepisce attualmente, capisco perché voglia andare via. È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare…”.