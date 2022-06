Schira: “Deulofeu ha scelto il Napoli. Mertens? Situazione preoccupante”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Deulofeu ha scelto il Napoli. Il calciatore ha rifiutato proposte in Spagna e il club ha scelto lui. A bloccare la trattativa c’è la richiesta dei friulani che vorrebbero Gianluca Gaetano, ma il club non vuole sentirne parlare. C’è una piccola apertura per Zerbin, ma bisogna lavorare con le cifre. Lo spagnolo sarà il jolly d’attacco degli azzurri. Idealmente sarà il sostituto di Mertens. Il belga sta aspettando il Napoli, il suo entourage ha mandato un segnale tramite il suo avvocato. A preoccuparmi è il fatto che la società e il calciatore non si parlino direttamente. È evidente che le parti nell’ultimo mese e mezzo non si siano parlate. La situazione è cristallizzata e preoccupante, anche perché ormai siamo a fine mese”.