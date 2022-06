Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato della situazione del calciomercato dei partenopei, in particolare dell’obiettivo Gerard Deulofeu, attualmente di proprietà dell’Udinese. Secondo quanto riportato, l’agente del giocatore Albert Botines avrebbe rivelato che la trattativa al momento non presenta novità, ma che nel giro dei prossimi giorni, la situazione potrebbe sbloccarsi.