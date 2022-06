VIDEO – Accadde oggi, dopo la Coppa Italia il Napoli di Gattuso batte il Verona: il post

Ormai dopo aver già chiuso da più di un mese la pratica campionato, le squadre di Serie A sono tutte impegnate a migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con il Mondiale invernale infatti, tutto verrà anticipato con il primo match del torneo programmato già per la prima metà di agosto. Di questi tempi però, due anni fa, il Napoli aveva ancora un conto aperto in campionato. Gli azzurri, nella stagione 2019-2020, avevano appena conquistato la Coppa Italia contro la Juventus e proprio il 24 giugno del 2020, erano di scena al Bentegodi contro il Verona. Gli azzurri vinsero quella partita grazie a due goal frutto di due grandi corner. I partenopei passarono in vantaggio nel primo tempo grazie ad Arek Milik. Nella seconda frazione di gioco, ci pensò Lozano a chiudere i conti sempre da sviluppi di corner.

E’ stata proprio la SSC Napoli a ricordare quel match, tramite un post pubblicato su tutti i social ufficiali del team. Di seguito il video completo: