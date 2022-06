Ufficiale – Presentato il pallone Puma della Serie A 2022/2023

Nella giornata di ieri è stato reso noto dalla lega Serie A in collaborazione col noto marchio Puma, il pallone da gioco della stagione calcistica 2022/2023. Attraverso i propri canali social sia Puma che la lega hanno mostrato in un video alcuni giocatori di Serie A come Giroud, Audero e Skriniar usare il nuovo pallone. Il nome dato per la prima collaborazione con Puma per i palloni è Puma Orbita. Di seguito il comunicato della Serie A:

“Lega Serie A e PUMA, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall’inizio della stagione calcistica 2022/23, presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il PUMA ORBITA Serie A“.