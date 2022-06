Tuttosport – Pronta offerta della Juventus per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è uno dei nomi in uscita del mercato estivo dopo il mancato accordo per il rinnovo. Al momento come riportato da Tuttosport è la Juventus la squadra più interessata allo spagnolo. I bianconeri vogliono capire un po’ come si risolverà la questione tra l’andaluso e gli azzurri. Nel frattempo i bianconeri sono pronti a fare un’offerta ad Aurelio De Laurentiis, che al momento vorrebbe per il centrocampista una cifra superiore ai 30 milioni. Come riportato dal giornale torinese non è esclusa la possibilità che i partenopei possano fare uno sconto per incassare qualcosa.