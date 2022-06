Sportitalia – Gaetano potrebbe essere la chiave per arrivare Deulofeu

Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, giornalisti di Sportitalia, hanno parlato dell’affare tra il Napoli e l’Udinese per portare in casacca azzurra Gerard Deulofeu. I due giornalisti hanno dichiarato che la trattativa procede bene e che potrebbe concludersi nella prossima settimana. Secondo quanto riportato dal duo di Sportitalia potrebbe essere il giovane centrocampista Gianluca Gaetano la chiave per sbloccare la trattativa, perché l’Udinese lo vorrebbe come contropartita. Al momento il presidente De Laurentiis è però deciso a puntare sul centrocampista e vuole farlo rimanere a Napoli.