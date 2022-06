Santacroce su Ostigard: “Calciatore vecchio stampo, ma un conto è il Genoa e un altro il Napoli”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta Dello Sport, dove ha parlato di Leo Skiri Ostigard, obiettivo della dirigenza partenopea per rafforzare il reparto arretrato.

“Mi piace, sembra un difensore vecchio stampo. È un calciatore che cerca il contatto fisico, che si esalta nell’uno contro uno. Poi un conto è giocare nel Genoa, un altro nel Napoli. Le pressioni saranno diverse. Necessiterà del tempo per capire che significa giocare nel Napoli, ma ha le caratteristiche per poter esaltare il pubblico. In coppia con Koulibaly o Rrahmani? Tutti vorrebbero far coppia con Koulibaly, con lui potrei giocare ancora anche io. Sarebbe più adatto con Rrahmani, un giocatore meno irruento e più riflessivo. Sono curioso di vedere il norvegese in una linea come quella del Napoli dove si bada più al pallone e meno all’avversario”.