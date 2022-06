Repubblica – Koulibaly, De Laurentiis ha fatto una promessa a Spalletti

L’edizione odierna de La Repubblica ha scritto a proposito della situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è un pallino di Luciano Spalletti, che vorrebbe tenerlo con sé anche nella prossima stagione. Le parole del numero 26 della giornata di ieri hanno lasciato ben sperare i tifosi azzurri, anche se è presto per gridare allo scampato pericolo. Inoltre, secondo la testata, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una promessa al suo allenatore, ovvero che Koulibaly partirà solo nel caso di un’offerta irrinunciabile. Però, resta viva la possibilità di poter veder andare via il difensore a parametro zero la prossima stagione o che possa giocare la sua prossima annata in scadenza di contratto. Nel frattempo, fino a metà luglio, il Barcellona sarà una minaccia costante per la permanenza del senegalese in azzurro.