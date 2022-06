Repubblica – Il Napoli punta Thorsby per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli prova a rinforzare il centrocampo con il mediano della Sampdoria Morten Thorsby. La società azzurra sembra esser andato oltre i primi sondaggi e avrebbe già fatto un’offerta ai blucerchiati di 3 milioni. L’offerta fatta dai partenopei è però ritenuta bassa dai liguri, che chiedono circa 8 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista norvegese. Al momento il Napoli non vorrebbe offrire i soldi chiesti dal presidente blucerchiato ma vorrebbe far abbassare un po’ le pretese per il centrocampista.