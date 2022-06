Il Mattino – Il Napoli punta Casale del Verona come quarto difensore

Il quotidiano Il Mattino ha parlato di un forte interessamento da parte della società azzurra per il difensore del Verona Nicolò Casale. Gli scaligeri valutano il giovane difensore italiano circa 10 milioni di euro e il Napoli ci pensa. Al momento sembra che il club azzurro sia molto vicino a Ostigard del Brighton, ma tra la domanda del club inglese e l’offerta c’è ancora una piccola distanza. Il club partenopeo ha quindi sondato il terreno per capire le possibilità di portare in azzurro il giocatore del Verona come piano B in caso di mancato accordo per il norvegese.