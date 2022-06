Gds – Su Traorè del Sassuolo non c’è solo il Napoli. Anche il Milan lo vuole

Come riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero vorrebbe portare a Milano il centrocampista ivoriano che nell’ultima stagione ha giocato alla grande. Sul giovane giocatore ex Juve ci sono tante squadre, tra cui anche il Napoli del presidente De Laurentiis. Gli azzurri erano nei mesi scorsi molto forti sull’esterno, ma negli ultimi tempi la società ha deciso di virare su altri obiettivi. La richiesta dei neroverdi non è bassa, infatti gli emiliani chiedono ben 25 milioni per lasciar andare il centrocampista, anche senza pagare tutto subito.