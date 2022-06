Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli non sarebbe più interessato all’acquisto di Federico Bernardeschi.

L’edizione svela anche un incontro tra Pastorello, agente del giocatore, e ADL. Un incontro esplorativo, per capire le intenzioni dell’ex Fiorentina, ma nulla di concreto. Quest’improvviso calo di interesse sarà sicuramente a causa dal periodo non facile per il presidente e soprattutto perché al momento non ci sono le finanze per affondare il colpo.