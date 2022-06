Chi è Leo Ostigard? Il norvegese che ha incantato Spalletti

La rifondazione e l’arrivo del norvegese- Il Napoli si avvia ad un nuovo corso con la vendita di alcuni calciatori che sono stati importantissimi per la società. Pare che anche Kalidou Koulibaly stia facendo delle riflessioni. Così il Napoli per sostituire Tuanzebe sta valutando il difensore ex Genoa Ostigard , giovane e talentuoso. Una trattativa che sembra vicina alla chiusura e il ragazzo sembra entusiasta di vestire la maglia azzurra e di poter finalmente fare un salto di qualità che possa permettergli di migliorarsi. Ci sono ampi margini di miglioramento tra cui evitare i troppi cartellini, problema che gli porterebbe la squalifica in alcune partite. Infatti c’è un dato significativo: nei 6 mesi in maglia Genoa il norvegese ha collezionato ben 4 cartellini gialli e 2 cartellini rossi. Non ancora tutte le qualità del ragazzo sono sbocciate e sarà compito del mister Spalletti andare a raffinare il ragazzo sia dal punto di vista disciplinare che in difesa per poi farlo diventare un vero top player, così come molti altri giocatori arrivati a Napoli quasi da sconosciuti e poi divenuti importantissimi per gli allenatori e indispensabili per i tifosi azzurri, così come Kalidou Koulibaly che arrivò dal Genk nel 2014.

L’idolo e la mentalità vincente – Il difensore nell’ultima stagione ha dimostrato le sue buone qualità in prestito al Genoa e ha fornito ottime prestazioni nei 6 mesi passati in maglia rossoblu. Nonostante la stagione del grifone sia terminata con la retrocessione, il centrale non ha mai sfigurato, dimostrandosi pronto per la Serie A e per una squadra di alto livello. In un’intervista rilasciata un paio di mesi fa il giovane ha parlato ai microfoni della Serie A e ha anche dichiarato il nome del suo idolo, un ex Napoli: Fabio Cannavaro. Il difensore italiano, vincitore nel 2006 del Mondiale, ma soprattutto del pallone d’oro ha infatti giocato nella società azzurra nei primi anni della sua carriera, quando era ancora giovanissimo. Così come il suo idolo è molto abile nel gioco aereo e nell’anticipo dell’avversario. Nel corso dell’intervista il norvegese ha dimostrato il proprio carattere e ha fatto capire di essere un ragazzo con la mentalità giusta, vuole sempre vincere e farebbe di tutto per non perdere mai.

Le caratteristiche di un muro di 182 cm – Negli ultimi 6 mesi abbiamo potuto ben notare le qualità del difensore, che si è subito imposto nella difesa genoana anche per le sue caratteristiche. Tra le principali doti che gli sono care troviamo soprattutto un grande senso della posizione, è infatti molto bravo a tenere l’attaccante senza lasciarsi superare. Molto caro a lui è anche il gioco aereo, nella quale la fa quasi da padrone. Anche se non è tra i difensori più alti riesce a vincere molto duelli aerei contro attaccanti anche più alti di lui. Altra caratteristica che lo rende interessante per il futuro è l’abilità nel saper impostare, una qualità molto gradita al mister azzurro Luciano Spalletti che molto spesso richiede a Koulibaly e Rrahmani di impostare il gioco e di cercare in profondità Osimhen. Inoltre è molto bravo nell’anticipare gli attaccanti avversari prima che possano ricevere il pallone, ma questo è anche un rischio perché la velocità non è la sua qualità migliore e proprio per questo ha bisogno di un difensore che possa aiutarlo in situazioni di svantaggio contro un avversario più veloce di lui.