Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte, dove ha svelato un retroscena riguardo il dietrofront della società nella trattativa per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis, pur gradendolo da un punto di vista tecnico, ha valutato il fronte economico e ha evitato di proseguire poiché il calciatore non rientrava nei limiti imposti.