Auriemma: “Koulibaly non andrà mai alla Juve. C’è un azzurro che potrebbe vestire bianconero”

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Il nome di Koulibaly continua ad essere desiderato dagli juventini, ma secondo me resterà a Napoli con o senza rinnovo. Koulibaly è troppo legato a questa piazza e non si può paragonare a Higuain, che aveva una clausola e non ha mai dichiarato l’amore per la piazza. Sarri, anche quando allenava la Juve, ha sempre professato l’amore per Napoli e i napoletani. L’unico che potrebbe vestire la maglia bianconera è Fabian Ruiz, e mi auguro che il Napoli lo venda perché non fa la differenza ed è troppo discontinuo”.