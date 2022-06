Ambrosino a Il Mattino: “Il mio futuro lo deciderò quando sarà finito l’Europeo”

Il giovane attaccante della primavera azzurra Giuseppe Ambrosino ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Mattino riguardo alcuni azzurri, a chi si ispira e soprattutto del suo futuro. La punta, capocannoniere nello scorso campionato Primavera ha fatto molto bene nell’ultima stagione. La punta della Primavera sta dimostrando le sue qualità anche nell’Europeo U19, in cui ha siglato un gol. Queste le parole dell’attaccante ai microfoni del giornale napoletano: “Mertens è per me un giocatore di riferimento ed è fonte di ispirazione. Con il mister Spalletti mi sono sentito importante fin da subito e mi ha spinto a dare sempre il meglio di me con la sua carica. Al momento per il futuro c’è tempo, ci penserò dopo l’Europeo”.