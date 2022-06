Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato in diretta su Twitch Cmit Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Vogliamo continuare con il Napoli. Ultimamente mi sono incazzato molto su questa cosa. La gente mi chiede se lui piace in giro, che è vero, ma lui ha sudato la vita per arrivare a Napoli. Per adesso Zerbin non ce l’ha chiesto nessuno, voglio che se la giochi con i calciatori del Napoli”.