Vieri: “Con i giornalisti non parlavo perchè non mi fidavo”

Bobo Vieri, ex attaccante, e ora impegnato con la famosa Bobo tv, a a La Verità ha detto la sua proprio in merito alla trasmissione:

“Umanizziamo un pianeta lontano, amato ma percepito come inavvicinabile. Noi siamo easy, spontanei. La gente adora i retroscena e noi glieli raccontiamo. Il menù è semplicissimo: ci sono quattro ex calciatori che hanno giocato ad alti livelli e parlano di questo sport come nessuno ha mai fatto, senza restrizioni. Siamo fra i programmi più visti al mondo, eppure andiamo in onda solo tre ore al lunedì e due ore al venerdì. Ci seguono tutti, anche allenatori e dirigenti, ma non hanno il coraggio di chiamarci. Ci parlano indirettamente, tramite amici”.

Vieri ha poi aggiunto: “Lele Adani è lo studioso, sa tutto dei giocatori ed è il commentatore più preparato che esista, Nick Ventola è il buono del gruppo, Antonio è il fuoco: le spara grosse, era così anche quando giocava. Parla la lingua dei calciatori. Io con voi (giornalisti, ndr) non parlavo mai perché non mi fidavo, le vostre interviste sembravano processi e io non le affrontavo volentieri. Il silenzio e la timidezza erano solo armi di difesa, molti calciatori fanno così anche oggi. Però i social ci hanno cambiato la vita, ora in un secondo puoi precisare o smentire senza intermediazioni, direttamente con il tuo pubblico. Ecco perché dire la verità è meno pericoloso”.