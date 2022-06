Tuttosport – Napoli, Simeone può essere il valido sostituto di Osimhen

L’interesse del Napoli per Giovanni Simeone è molto forte. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano il centravanti dell’Hellas Verona potrebbe diventare il nuovo vice di Victor Osimhen. Con i suoi 17 gol in Serie A ha guadagnato la stima degli osservatori partenopei. Ma la società azzurra prima di prendere qualsiasi decisione deve risolvere la questione del rinnovo di Dries Mertens. In caso di effettiva partenza del belga l’ipotesi Simeone potrebbe diventare concreta.

