Domagoj Vida, 33enne difensore croato e vicecampione del mondo con la sua nazionale, era finito nel mirino del Napoli che stava valutando un colpo in difesa. Il giocatore ex Dinamo Kiev si libererà a zero dal Besiktas e può davvero rappresentare un’occasione per gli azzurri, visti i costi ridotti dell’operazione. Ma, secondo quanto riportato da TMW, non c’è solo il club partenopeo su Vida: anche il Monza, infatti, ha mostrato un certo interesse.