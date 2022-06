Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportmediaset la Juve è realmente intenzionata a portare Fabian Ruiz in maglia azzurra. L’ex Betis è il candidato numero uno per sostituire Rabiot in caso di partenza.

Il Napoli sembrerebbe disposto ad aprire un tavolo per le trattative. ADL vuole circa 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Un prezzo troppo altro per la società bianconera che vorrebbe ritoccare verso il basso.