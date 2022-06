Sport – Napoli e Siviglia si contendono Kim Min-Jae

Il Napoli cerca un nuovo difensore in caso di addio di Kalidou Koulibaly. Al momento gli azzurri hanno individuato in Kim Min Jae il sostituto ideale. Però il club di De Laurentiis non è il solo sul difensore del Fenerbaçhe, come riportato dal giornale spagnolo Report anche il Siviglia ci pensa. Ad oggi sembra che sia gli andalusi che i partenopei possano perdere il loro miglior difensore: Koulibaly da una parte, Koundé dall’altra. Entrambi i difensori sono nel mirino del Barcellona, che ha nel francese l’obiettivo principale. In caso di acquisto da parte dei blaugrana di uno dei due sarà il club che cederà il proprio difensore a fare una buon offerta per accaparrarsi il difensore dal club turco.