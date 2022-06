Sport Mediaset – Juve farà offerta per Fabian solo con un addio a centrocampo

Fabian Ruiz ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Napoli e per questo nell’estate 2023 potrebbe liberarsi a parametro 0. Al momento questa paura è viva in casa azzurra e per questo si cerca di trovare l’offerta giusta per lasciarlo partire già in questa sessione di calciomercato. Al momento le squadre che hanno dimostrato interesse sono tante ma nessuna ha portato un’offerta che possa soddisfare le richieste azzurre: 30 milioni più bonus. La Juventus ha individuato nello spagnolo un buon colpo per il centrocampo, ma al momento la società bianconera aspetta di capire il futuro di Adrien Rabiot.