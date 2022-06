Pedullà sul mercato: “Su Mandragora c’è un club di Serie A”

Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, ha parlato della situazione Mandragora che è ancora di proprietà Juve; su di lui però oltre al Torino sembra esserci anche un’altra squadra:

“Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juve, classe 1997, è al centro di discorsi tra i bianconeri e il Torino dopo l’ultima proficua stagione”.

Inoltre, Alfredo Pedullà, aggiunge: “I granata insisteranno ancora per la sua permanenza, si tratta di una pedina importante per lo scacchiere di Juric. Ma sul ragazzo c’è una profonda attenzione della Fiorentina, che lo stima e che lo aveva seguito nelle ultime sessioni di mercato. I viola sarebbero pronti a intervenire nel caso in cui ci fosse la possibilità di trattare con la Juventus”.