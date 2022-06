Papà Ambrosino: “Il gol all’Europeo è stata una grande emozione. Per il futuro mi fido del Napoli”

ll papà di Giuseppe Ambrosino, talento della primavera che ha siglato ieri il suo primo gol con la maglia della nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il padre del giovane si è detto entusiasta per la rete siglata dal figlio nella partita dell’Europeo U19. Nel corso dell’intervista il signor Ambrosino ha parlato anche del futuro del figlio e del ritiro del Napoli del prossimo mese. Di seguito le sue parole, tra presente e futuro: “Appena Giuseppe tornerà dall’Europeo dovrà sostenere l’esame di maturità. Nel caso in cui il Napoli dovesse chiamarlo per il ritiro si farà trovare pronto. Per quanto riguarda il suo futuro so poco, ma mi fido del Napoli e dei suoi procuratori, sapranno cosa è meglio per lui“.