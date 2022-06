Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della vicenda Osimhen: “Le indagini sono un atto dovuto dato che c’è un’inchiesta in atto in Francia. La serenità del Napoli e di De Laurentiis provengono da un maniacale rispetto delle regole da parte dell’amministratore delegato Chiavelli che dipingiamo sempre come l’uomo delle firme, dei contratti e dei soldi. Lui non è maniacale, di più”.