Lorenzo Insigne è ormai un giocatore del Toronto FC, pronto a sfoggiare le sue doti tecniche nel mondo calcistico statunitense.

Il suo debutto in maglia rossa è previsto il 10 luglio, quando la squadra canadese giocherà in casa contro il San Jose Earthquakes. Secondo quanto riportato da Fox Soccer, ci sarà una novità per l’occasione: lo stadio BMO Field ristrutturato e allargato.

L’ex capitano del Napoli giocherà sotto gli occhi di 45.736 tifosi.