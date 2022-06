Gazzetta – Zola: “Mi aspetto grande battaglia per lo scudetto…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate Gianfranco Zola.

L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sulla Serie A, sottolineando la lotta che ci sarà prossimamente in campo per la conquista dello scudetto.

Queste le parole di Zola: “Mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me miglioreranno il loro rendimento. Come favorito metto il Milan, perché lo ha appena vinto e parte con un vantaggio psicologico”.

Poi, parentesi sul possibile passaggio di Koulibaly alla Juventus: “Con De Ligt formerebbe una coppia fantastica. Chi li supera quei due? Certo, mi dispiacerebbe un po’ per il mio Napoli: qui a Ischia incontro tifosi che mi chiedono di come sarà la prossima stagione, si lamentano dell’addio di Insigne, temono per le possibili partenze di Koulibaly, di Osimhen, di Zielinski. Bisogna vedere quali sono le intenzioni del presidente De Laurentiis: sostituire quei giocatori non sarebbe semplice”.