Fedele: “Mercato Napoli? Ci sono troppi nomi sulla piazza!”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha rilasciato un’intervista Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Caso Osimhen? Ci sarà qualche ammenda o squalifica. È stata un po’ eccessiva a mio avviso. Io subito dissi che fosse un artificio bilancistico. Sai come si risolverà la prima cosa? Ci deve essere un esborso di moneta. Se una cosa costa 50, devi pagarla tutti e 50.

Nandez? Credo che si parli di tanti giocatori anche per i ruoli dove il Napoli è già pieno. Il Napoli ha bisogno di giocatori veri. Se si parte con questa divergenza di vedute tra De Laurentiis e Spalletti, si parte male. Abbiamo buttato il campionato per errori vari dove in 4 partite delle quali mi pare 3 in casa, abbiamo fatto un solo punto. Deulofeu e Kvaratskhelia faranno i gol che servono? Avrei venduto Osimhen di fronte ad un’offerta congrua, nessun giocatore è incedibile”.