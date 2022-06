Del Porto su un acquisto del Napoli: “E’ un super colpo, imparate il suo nome”

Dario Del Porto, giornalista de La Repubblica, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, in cui ha parlato della questione finanziaria di ADL e non solo:

“Siamo ad una fase embrionale della vicenda. C’è un’indagine in atto, al momento il club non rischia nulla perché la giustizia sportiva si è già espressa. Il filone si riaprirebbe soltanto se dovessero emergere nuove particolari situazioni”.

Inoltre, Del Porto, ha aggiunto: “Non ci sono dei criteri specifici sulle valutazioni dei calciatori. Di sicuro se dovesse essere colpevole di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta, non sarebbe un bel vedere per un dirigente di una squadra di calcio. Ma ripeto, siamo agli inizi, ci vorrà molto tempo prima di capire come finirà”.

Infine Del Porto ha chiosato: “Volevo dire una cosa sul calciomercato, imparate bene il nome dell’ultimo acquisto del Napoli, il club azzurro ha preso un grande giocatore: Kvaratskhelia vi farà divertire tantissimo, ripeto per me è un super colpo e farà parlare di sé”.