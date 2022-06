Secondo le news che arrivano dalla Spagna, il Barcellona sarebbe intenzionato ad acquistare un difensore. Nel mirino c’è Koundè del Siviglia, ma visti i costi elevati è stato preso in considerazione anche Koulibaly. Ma, secondo quanto riporta Sport, i catalani avrebbero puntato anche un obiettivo del Napoli, ossia Min-Jae Kim del Fenerbahce, nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno degli altri due.