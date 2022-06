Da Torino – La Juve vuole Fabian Ruiz, ma la richiesta di ADL è troppo alta

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c’è Fabian Ruiz. A riportarlo è il quotidiano La Stampa. Lo spagnolo è stato individuato come sostituto Rabiot.

“Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con il Napoli e ha già manifestato il rifiuto di rinnovare il contratto perché vuole andare via. De Laurentiis sta valutando il caso e può cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero nel giugno 2023.

La Juve sta pensando al 26enne ex Betis per rinforzare il 4-3-3, anche se la prima valutazione di 30 milioni viene considerata eccessivamente alta per la situazione in corso. Fabian Ruiz è stato individuato per sostituire il partente Adrien Rabiot”. Si legge sul quotidiano.