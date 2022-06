Calemme: “Per Politano il Valencia aspetta di vendere. Per Fabian situazione di stallo”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As. Nel suo intervenuto alla radio ufficiale del calcio Napoli il giornalista ha parlato di Fabian e dell’offerta del Valencia per Politano, ma anche di Deulofeu. Queste le sue parole: “Per Deulofeu manca poco, il Napoli aspetta di vendere per poi affondare il colpo. Per Fabian al momento è tutto bloccato, si aspettano delle offerte, che al momento non sono arrivate. Su di lui ci sono molte squadre spagnole ma anche inglesi. Per Politano il Valencia aspetta di cedere, perché è un obiettivo ma al momento non è ancora possibile una proposta”.