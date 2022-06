Una certezza a centrocampo: Stanislav Lobotka

Dopo le ultime settimane in cui si è parlato tanto di mercato intorno al Napoli, in cui diversi giocatori sono dati per partenti (vedi Mertens, Koulibaly o Fabian Ruiz), una delle certezza in questo momento sembra essere Stan Lobotka.

Il centrocampista slovacco quest’anno, dopo un anno e mezzo di panchine e infortunio, ha finalmente dato il meglio di se. Tecnica, freddezza e lucidità, sono sicuramente le caratteristiche principali del classe ’94. Dobbiamo per ovviamente citare mister Spalletti che dopo aver “resuscitato” Brozovic all’Inter qualche anno fa; ha fatto la stessa medesima cosa con Lobotka.

Insomma girano tante voci sul Napoli, diverse cessioni che potrebbero alimentare i malumori, ma una cosa è certa il Napoli ripartirà da Stanislav Lobotka.