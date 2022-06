Il Napoli non ha ancora certezze in porta. Ospina non ha contatti con la società da oltre due settimane e ora sembrerebbero esserci problemi anche per il rinnovo di Alex Meret.

Questo quanto si evince dal tweet del giornalista Paolo Bargiggia che scrive: “Sta nascendo qualche criticità tra il Napoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bonus e sulla commissione dell’agente. Per questo i tempi si stanno allungando”.

Di seguito il tweet: