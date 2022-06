Bagni: “Questo giocatore potrebbe arrivare in caso di partenza di Koulibaly”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha detto la sua sulla situazione Koulibaly, a Si gonfia la rete; ecco quanto detto:

“Tutti noi speriamo che Kalidou Koulibaly possa restare a Napoli perché è un elemento fondamentale per la compagine di Luciano Spalletti. Lo stesso allenatore, in più occasioni, si è speso per la sua conferma. Sul mercato non ci sono giocatori così importanti”.

“Un calciatore che mi piace molto è Marcos Senesi. Il giocatore è legato al Feyenoord da un contratto che scadrà il trenta giugno del 2023, tra un anno. Di conseguenza vi posso dire con assoluta certezza che il Napoli, se volesse, potrebbe acquistare il calciatore per ‘soli’ dieci milioni di euro, non di più. Senesi, naturalmente, arriverebbe solo qualora Kalidou Koulibaly andasse via”, ha aggiunto Salvatore Bagni nel corso del suo intervento in televisione.