Auriemma: “L’Udinese per Deulofeu ha chiesto una contropartita”

Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A, ha parlato anche di calciomercato. Queste le sue parole: “Il Napoli sta monitorando sempre con grande attenzione Gerard Deulofeu, calciatore di proprietà dell’Udinese. Il club friulano, e mi sono arrivate delle conferme a tale riguardo, ha chiesto di inserire come parziale contropartite Zerbin. Il calciatore piace molto”.

“Io avuto la possibilità di parlare con il procuratore di Zerbin, Marinelli. Vi posso assicurare che la fonte è serissima e mi ha detto che l’Udinese mai ha mostrato interesse per il suo assistito. Ma Zerbin vuole andare in ritiro in Trentino col Napoli e vuole restare con la maglia azzurra. Questa è la sua decisione. La società campana deve tenerlo in grande considerazione anche perché è anche un Nazionale”.