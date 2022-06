Auriemma: “Con Politano e Ounas in uscita, terrei lui”

Ancora Auriemma che a Si gonfia la rete, ha parlato di Zerbin e delle cessione degli esterni:

“Ritengo che il Napoli debba guardare bene Alessio Zerbin – spiega lo speaker radiofonico – perché non si viene convocati in Nazionale così per caso, anche se va detto che la Nazionale sta messa maluccio. A prescindere, è comunque importante avere la considerazione del Commissario Tecnico”.

Poi Auriemma ha aggiunto ulteriori dichiarazioni sul calciatore che quest’anno ha giocato in prestito al Frosinone: “Personalmente credo sia un errore non tenerlo in rosa, dal momento che probabilmente andranno via sia Matteo Politano che Adam Ounas”. Luciano Spalletti, dal canto suo, ha fatto capire che valuterà nel corso del ritiro a Dimaro sia Zerbin che Gianluca Gaetano (reduce della promozione in Serie A con la Cremonese), anche lui finito nel mirino di Roberto Mancini, CT dell’Italia.