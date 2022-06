Semplici: “Nandez? Non è un centrocampista centrale, ma un esterno”

Leonardo Semplici è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete-voce di popolo. “Nahitan Nández cercato dal Napoli come centrocampista centrale? Atleta forte, ma, secondo me, non ha proprio le caratteristiche del centrocampista centrale. In passato, ha giocato a due, è vero, però è un esterno, lo fa anche in Nazionale, dove viene adoperato in posizione alta o bassa, ma sempre largo. Io l’ho usato come quinto della linea. Giocatore importante, certo. Con Luciano Spalletti, a Napoli, potrebbe affermarsi”.

Semplici ha poi aggiunto: “Se lo vedo davanti alla difesa in una mediana a due? Vedo meglio giocatori con caratteristiche più specifiche. Nandez ha grande duttilità e può provare ad agire in altre posizioni, ma si esprime meglio da esterno, lo ripeto”.

“Il Napoli può battersi per lo Scudetto? Io credo nell’Inter, che era la favorita e non ha vinto per poco. Vedendo il mercato delle grandi, per il Napoli sarebbe fondamentale non perdere Kalidou Koulibaly: è un calciatore troppo importante nell’economia di gioco di Luciano Spalletti, in entrambe le fasi”.