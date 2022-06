Nasser Al-Khelaifi, presidente e proprietario del PSG, ha parlato, ai microfoni di Marca, di Mbappé, di proprietà del club francese: “L’ex giocatore del Monaco è molto legato alla squadra parigina: l’anno scorso abbiamo rifiutato più di 150 milioni di euro. Io so che Mbappe non gioca per soldi”.