CdS – Fabian Ruiz, rifiutato il prolungamento del contratto: le ultime

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Fabian Ruiz. La sua situazione è molto complicata. Il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2023. Nelle scorse settimane ha rifiutato la proposta per il prolungamento di un anno, fino al 2024, con inserimento di una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il desiderio del centrocampista è quello di tornare a giocare in Spagna, ma al momento nessuno si è fatto avanti e ADL senza una proposta valida non lo lascerà andare.

“Se Fabian ripercorrerà le orme di Milik scartando anche le proposte di cessione, tanto per dirne una piuttosto insistente, il Napoli potrebbe decidere di metterlo fuori rosa: rottura totale, in quel caso”. Questo quanto si legge sul quotidiano.