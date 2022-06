Repubblica – Koulibaly corteggiato da due big club europei: la situazione

Kalidou Koulibaly è corteggiato da due big club europei.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui prima di perdere il calciatore a zero questa finestra di mercato sarebbe l’unica in grado di poter portare benefici alle casse azzurre: sul senegalese ci sono Chelsea e Barcellona, per i quali è prevista una cifra di 40 milioni di euro per sedersi al parlare di KK. Si rischia di assistere ad una situazione simile a quella vissuta dal capitano Insigne, nella prossima stagione, ipotesi che non è da escludere del tutto. Per il momento è stallo totale. I mesi che dividono l’inizio del campionato sono gli ultimi per poter incassare dalle prestazioni del 26.