Repubblica – Ipotesi coppia Meret – Sirigu in porta nella prossima stagione

La coppia Meret-Sirigu potrebbe essere una seria possibilità.

Ne ha parlato l’edizione odierna di La Repubblica, stamane, tramite l’editoriale di Antonio Corbo: David Ospina ha chiesto un rinnovo per altri tre anni, al termine dei quali avrà 34 anni a cifre importanti. Una condizione che non permette al Napoli di poter dare certezze sul suo futuro a Napoli; la porta azzurra potrebbe dunque essere difesa nella prossima stagione dalla coppia Meret-Sirigu, che potrebbe dare certezza di esperienza e di continuità ad Alex Meret. Al momento non ci sono prese di posizione forti da poter dare per certa la cessione dei colombiano, ma il dualismo italiano in porta non è da escludere.