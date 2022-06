Antonin Barak è finito definitivamente in orbita Napoli.

Come riportato dal quotidiano veronese L’Arena, però, per ora c’è una distanza considerevole tra le due società per trovare un accordo: l’unica soluzione sarebbe rilanciare per poter riaprire seriamente la trattativa. Per ora il Napoli ci prova senza affondare il colpo, guardandosi anche intorno per fiutare altri affari. Se ne parlereà prossimamente, dato che il club scaligero non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello.