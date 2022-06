KKN – Simeone piace al Napoli a prescindere da Victor Osimhen

Giovanni Simeone piace al Napoli a prescindere da Osimhen.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli vorrebbe prendere l’argentino senza guardare alla permanenza o alla cessione del nigeriano: anzi, il Cholito potrebbe andar bene anche come vice Osimhen e questa pista non è da escludere. In entrambi i casi l’interesse degli azzurri per l’ex Cagliari, Fiorentina e Genoa è concreto. Bisognerà capire solo quale sarà la valutazione del Verona, che ha già fatto capire che non farà sconti per Barak.